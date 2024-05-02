02 мая, 15:45Происшествия
Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии
Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"
Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на мероприятии в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
"Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
В пресс-службе обеспечения безопасности дорожного движения сообщили, что припаркованный на стоянке мини-грузовик Hyundai Porter начал движение внезапно. Съезжая вниз по склону, он сбил детей, которые готовились к выступлению на празднике.
Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее на юге Турции произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали 15 человек. Среди них были работники сельского хозяйства. Всех пострадавших доставили в больницы.