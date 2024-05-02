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02 мая, 15:45

Происшествия

Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на мероприятии в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

"Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе обеспечения безопасности дорожного движения сообщили, что припаркованный на стоянке мини-грузовик Hyundai Porter начал движение внезапно. Съезжая вниз по склону, он сбил детей, которые готовились к выступлению на празднике.

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на юге Турции произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали 15 человек. Среди них были работники сельского хозяйства. Всех пострадавших доставили в больницы.

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