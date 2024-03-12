Пять человек погибли после столкновения школьного автобуса и фуры в США

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Пять человек, в том числе трое детей, погибли после столкновения школьного автобуса и фуры в штате Иллинойс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло 11 марта около 11:30 (в 19:30 по московскому времени) на маршруте 24 около Парквью.

"Погибли пять человек: три ребенка, находившиеся в автобусе, водитель автобуса и водитель фуры", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус выехал на полосу перед грузовиком, после столкновения обе машины воспламенились. В СМИ также пишут, что в автобусе находились три дошкольника: два ребенка в возрасте трех лет и один – в возрасте пяти лет.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля Jaguar сбил двух человек на тротуаре на севере Москвы. Они получили травмы различной степени тяжести. Сам инцидент случился на улице Верхней Масловке. Госавтоинспекция взяла ситуацию на контроль.

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