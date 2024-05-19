Гаражи и 40 дачных домов сгорели ночью на Сахалине

Крупный пожар произошел на Сахалине прошлой ночью. В одном из поселков огонь уничтожил целый район: сгорели гаражи и 40 дачных домов и построек.

Тушение осложнял сильный ветер. За считанные минуты пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

