19 мая, 08:30Происшествия
Гаражи и 40 дачных домов сгорели ночью на Сахалине
Крупный пожар произошел на Сахалине прошлой ночью. В одном из поселков огонь уничтожил целый район: сгорели гаражи и 40 дачных домов и построек.
Тушение осложнял сильный ветер. За считанные минуты пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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