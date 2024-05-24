Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 07:45

Новости

Новости регионов: снег выпал в Хабаровском крае в конце мая

Новости регионов: снег выпал в Хабаровском крае в конце мая

Снег выпал в Хабаровском крае

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Снегопад в Хабаровском крае может оставить дачников без урожая. Там выпало до 10 миллиметров осадков. Синоптики предупреждают о заморозках до минус 2 градусов, особенно холодной может стать ночь на 26 мая.

Жители Междуреченска оказались вынуждены платить за проезд к своим домам. Пропускной пункт на местной трассе организовали медведи. Косолапые останавливают проезжающие машины и требуют у водителей что-нибудь вкусное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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