Новости регионов: снег выпал в Хабаровском крае в конце мая

Снегопад в Хабаровском крае может оставить дачников без урожая. Там выпало до 10 миллиметров осадков. Синоптики предупреждают о заморозках до минус 2 градусов, особенно холодной может стать ночь на 26 мая.

Жители Междуреченска оказались вынуждены платить за проезд к своим домам. Пропускной пункт на местной трассе организовали медведи. Косолапые останавливают проезжающие машины и требуют у водителей что-нибудь вкусное.

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