Новости регионов: режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за лесных пожаров, там горит 33 тысячи гектаров тайги. Первоочередная задача сотрудников МЧС – не допустить увеличения площади возгорания. К пожарным Забайкалья на подмогу прибывают специалисты из соседних регионов. Причиной ЧП называют поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Рязанская область переживает нашествие мошкары. Большое количество насекомых ученые объяснили минувшей снежной зимой и сильным половодьем. Специалисты говорят, что явление не должно продлиться дольше месяца. Пользу от огромного количества мошкары получают птицы и водные животные.

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