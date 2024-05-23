Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 14:45

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за лесных пожаров

Новости регионов: режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за лесных пожаров

Новости регионов: число погибших при пожаре в СНТ под Истрой увеличилось до 8

Новости мира: французский президент прилетел в Новую Каледонию

Новости регионов: шесть человек погибли в пожаре в Истре

Суд арестовал замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина

Начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин арестован по делу о получении взятки

Новости регионов: водитель погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае

Новости мира: 21 человек получил ранения из-за взрыва на складе пиротехники в Колумбии

ДТП с участием "ГАЗели" произошло на 18-м километре МКАД

Троих автоподставщиков задержали в Москве

Режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за лесных пожаров, там горит 33 тысячи гектаров тайги. Первоочередная задача сотрудников МЧС – не допустить увеличения площади возгорания. К пожарным Забайкалья на подмогу прибывают специалисты из соседних регионов. Причиной ЧП называют поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Рязанская область переживает нашествие мошкары. Большое количество насекомых ученые объяснили минувшей снежной зимой и сильным половодьем. Специалисты говорят, что явление не должно продлиться дольше месяца. Пользу от огромного количества мошкары получают птицы и водные животные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика