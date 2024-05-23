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23 мая, 05:24

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ABC News: Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне беспорядков

Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне беспорядков

Фото: depositphotos/vverve

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл на тихоокеанские острова Новая Каледония на фоне беспорядков. Об этом сообщает издание ABC News.

По информации France Info, Макрона также сопровождают глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр заморских территорий Мари Гевену.

Уточняется, что визит французского президента на острова продлится всего один день. За это время он встретится с представителями местной власти и "гражданского общества Новой Каледонии".

Беспорядки на островах начались в мае из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов, которые живут в Новой Каледонии. Так, протестующие считают, что этот документ может ослабить избирательные возможности коренных жителей островов.

Ранее французские власти приняли решение ввести войска на территорию Новой Каледонии. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уточнил, что подкрепление местной полиции на фоне беспорядков запросил верховный комиссар на этой территории Луи Ле Фран.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Заморская автономия страны в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом.

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