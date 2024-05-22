Пашинян на фоне протестов оппозиции назвал церковь "агентом влияния"

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Армянская апостольная церковь – это "агент влияния" с исторических времен. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте на фоне митингов оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном.

"У армянского народа был опыт, когда они (духовенство. – Прим. ред.) шли в Кесарию (город в Византии, где получили благословение армянские католикосы в раннем Средневековье. – Прим. ред.) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния", – цитирует его ТАСС.

Пашинян сказал, что у них ничего не изменилось до тех пор, но этот вопрос можно решить за 2–3 месяца.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Как рассказал Галстанян, для импичмента не хватало 20 голосов. В связи с этим он призвал начать 10 мая мирные акции неповиновения и забастовки.

Позже стало известно о продолжающихся акциях протеста против политики Пашиняна, а именно – признания контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области. Тысячи человек собрались в центре Еревана с требованиями объявить премьер-министру импичмент.