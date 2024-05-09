Архиепископ Галстанян: оппозиция Армении запускает процедуру импичмента Пашиняна

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Сторона оппозиции в Армении начинает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. Об этом заявил лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.

"Две (оппозиционные. – Прим. ред.) парламентские фракции Армении готовы начать процедуру импичмента Пашиняну", – цитирует его РИА новости.

По словам Галстаняна, для импичмента оппозиции не хватает 20 голосов. Для этого он призвал начать 10 мая мирные акции неповиновения и забастовки.

Ранее Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении. Решение было принято в связи с отсутствием такой потребности. При этом пограничники останутся и продолжат выполнять свои функции на границе Армении с Турцией и Ираном.

