Франция ввела войска в Новую Каледонию

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Французские власти вводят войска на территорию Новой Каледонии. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя пишет ТАСС.

"Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии", – заявил он.

Французский премьер уточнил, что подкрепление местной полиции на фоне беспорядков запросил верховный комиссар на этой территории Луи Ле Фран.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Заморская автономия страны в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом.

Ранее государственный переворот произошел в Нигере. Мятежники приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны.