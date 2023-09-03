Французские войска фактически не могут выполнять свою миссию в Нигере – глава МИД Франции

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Французские войска, расквартированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом сообщила глава французского МИД Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

"Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих. В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера", – отметила Колонна.

При этом глава МИД Франции выразила уверенность в том, что посол в Нигере Сильвен Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на требование мятежников покинуть страну. Помимо этого, Колонна отметила, что будущая архитектура безопасности в Европе должна будет учитывать интересы всех стран, в том числе России.

"История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности", – подчеркнула политик.

Ранее стало известно, что суд Нигера издал постановление о высылке французского посла Сильвена Инте из страны. Также сообщалось, что Итте и его семья продолжают оставаться в Нигере несмотря на давление властей, направленное на его выдворение из здания французского посольства в Ниамее. Однако власти Франции продолжают настаивать на том, чтобы дипломат оставался в резиденции.