Суд Нигера издал постановление о высылке французского посла из страны

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Суд Ниамея выпустил постановление, согласно которому посол Франции Сильвен Итте, ранее лишенный аккредитации, должен быть выслан из Нигера. Об этом сообщает Нигерское агентство печати.

"Поскольку Итте больше не является дипломатом и не имеет никакого постоянного вида на жительство в Нигере, он должен немедленно покинуть территорию страны", – указано в решении суда.

Отмечается, что иск в отношении диппредставителя был подан действующими властями Нигера.

Ранее сообщалось, что Итте и его семья продолжают оставаться в Нигере несмотря на давление властей, направленное на его выдворение из здания французского посольства в Ниамее. Однако власти Франции продолжают настаивать на том, чтобы дипломат оставался в резиденции.

31 августа отмечалось, что посла Франции лишили дипломатической неприкосновенности.

Государственный переворот произошел в Нигере 26 июля, ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой, свергнув президента страны Мохамеда Базума.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Во вторник, 22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.



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