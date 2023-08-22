Алжир не предоставил Франции воздушное пространство для операции в Нигере – СМИ

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Власти Алжира не согласились, чтобы Франция использовала их воздушное пространство для проведения военной операции на территории Нигера, пишет Reuters.

"Алжир отказал Франции в просьбе пролететь над его воздушным пространством для проведения военной операции в Нигере", – говорится в материале.

Представители африканского государства четко обозначили, что выступают против применения силы и вмешательства других стран в ситуацию в Нигере. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

Нигер закрыл свое воздушное пространство. По словам представителей временного военного руководства страны, на это их вынудила угроза иностранного вторжения.

9 августа мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканского государства. Однако позже Париж отверг обвинения. Французское правительство заявило, что рейс, который якобы вторгся в воздушное пространство, был согласован и координировался армией Нигера.



ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа