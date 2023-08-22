Африканский союз решил приостановить деятельность Нигера в организации – СМИ

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Совет мира и безопасности Африканского союза приостанавливает деятельность Нигера в организации. О принятом решении сообщил Al Arabiya.

Как отмечается в материале телеканала, оно вступает в силу с 22 августа.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова к ней, если возникнет необходимость.

Он также призвал местное население к диалогу для того, чтобы определить будущее конституционного строя страны. Генерал добавил, что правительство проинформировали о запуске соответствующего механизма и о готовности мятежников к любой коммуникации, учитывающей мнение граждан.



ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа