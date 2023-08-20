Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

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Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерены покинуть Нигер после провала переговоров с военными, совершившими государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По сведениям журналистов, переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками провалились. Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума.

Ранее представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством Базума в случае интервенции в страну.

Позднее лидер мятежных сил генерал Абдурахман Чиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова к ней в случае необходимости.

Ситуацию в Нигере прокомментировал и Папа Римский Франциск. Он заявил, что молится об успехе усилий международного сообщества, направленных на мирное разрешение ситуации в Нигере.