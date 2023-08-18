В ЭКОВАС заявили, что не намерены вести "бесконечный диалог" с мятежниками в Нигере

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ЭКОВАС не намерено вести "бесконечный диалог" с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Об этом заявил комиссар сообщества по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera.

"Мы не собираемся вести бесконечный диалог (с мятежниками), поскольку наша цель - восстановление конституционного порядка в кратчайшие сроки", – сказал он.

По словам Мусаха, начальники генштабов ЭКОВАС уже согласовали план военной операции в Нигере. Помимо этого, в рамках встречи в Ганне были рассмотрены возможные действия для осуществления интервенции.

"Любое вмешательство в Нигер будет краткосрочным и (будет) направлено на восстановление конституционного порядка", – добавил комиссар.

При этом точная дата интервенции, которая уже определена, пока не будет объявляться сообществом, сообщил Мусах.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера.

Сами же мятежники пригрозили убить Базума в случае интервенции в страну.



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