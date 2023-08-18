Начальники штабов ЭКОВАС обсудят в Гане дату возможной интервенции в Нигер – СМИ

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Начальники штабов обороны государств – членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на встрече в Гане, которая проходит 17–18 августа, обсудят дату возможной интервенции в Нигер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французской радиостанции RFI.

"Все уже готово, целью этого саммита является выбор даты интервенции", – сообщила радиостанция со ссылкой на заявление неназванного представителя организации.

Отмечается, что ранее главы штабов уже успели обсудить распределение резервов между возможными участниками военного вмешательства. На сегодняшний день готовность принять участие в операции выразили Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гвинея-Бисау.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. Тем не менее члены ЭКОВАС 10 августа объявили о решении "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума.



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