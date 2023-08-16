Жители Нигера начали готовиться к возможной военной интервенции – СМИ

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В Нигере в рамках подготовки к возможной интервенции начали набирать добровольцев для помощи армии страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на одного из организаторов набора в добровольцы Амсару Бако.

"Пока это (вторжение. – Прим. ред.) только вероятность. Мы должны быть готовы, когда бы это ни произошло", – сказал Бако.

Набрать планируется десятки тысяч добровольцев по всей стране. Их помощь армии будет заключаться не только в непосредственно участии в боевых действиях, но и оказании медпомощи, организации логистики.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. Тем не менее члены Экономического сообщества стран Западной Африки

(ЭКОВАС) позже объявили о решении "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума.



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