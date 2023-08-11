В МИД РФ выступили против военного урегулирования ситуации в Нигере

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МИД России предупредил о возможных негативных последствиях попытки урегулировать ситуацию в Нигере посредством военного вмешательства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом", – отметили в министерстве.

Тем не менее в российском МИД подчеркнули, что Москва поддерживает усилия Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленные на восстановление конституционного порядка в Нигере дипломатическим путем.

Ранее стало известно, что страны – члены ЭКОВАС договорились о "как можно более скором" начале военной операции в Нигере с целью возвращения к власти свергнутого президента Мохамеда Базума.

Между тем захватившие власть в стране мятежники пригрозили убить свергнутого лидера в случае интервенции со стороны других стран.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. А переходные правительства Буркина-Фасо и Мали тем временем выразили Нигеру поддержку, заявив, что военную интервенцию в страну они сочтут за объявление им войны.



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