В ЕС заявили о полной поддержке любых действий ЭКОВАС в отношении Нигера

Фото: 123RF/mesutdogan

Евросоюз готов поддержать любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера, однако по-прежнему надеется на мирное урегулирование ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Мы верим, что в ближайшие два дня еще есть пространство для переговоров, до саммита ЭКОВАС. <...> Евросоюз полностью поддержит все решения ЭКОВАС", – сказал Стано, отметив, что данная организация является ключевым игроком в разрешении ситуации с Нигером.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. А переходные правительства Буркина-Фасо и Мали тем временем выразили Нигеру поддержку, заявив, что военную интервенцию в страну они сочтут за объявление им войны.

На днях СМИ писали, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран ЭКОВАС согласовали план интервенции на территории Нигера. Однако позже появилась информация о том, что страны сообщества пока не готовы применять военную силу против мятежников в Нигере.



Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране