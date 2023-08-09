Президент Нигера Базум не будет официально уходить в отставку

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Насильственно смещенный с должности президент Нигера Мохамед Базум не намерен официально уходить в отставку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник нигерского лидера Антинекар Аль-Хасан.

"Он (Базум. – Прим. ред.) ничего не подписывал. <...> Он лучше умрет, чем уйдет в отставку", – сказал Аль-Хасан.

Он также отметил, что выступает против санкций, которые Экономическое сообщество стран Западной Африки

(ЭКОВАС) ввело в отношении Нигера из-за военного мятежа. По его словам, принятые организацией меры незаконны и нелегитимны, из-за них пострадают простые жители страны.

Также Аль-Хасан высказался против любого вмешательства в ситуацию в стране, в том числе внешнего.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. А переходные правительства Буркина-Фасо и Мали тем временем выразили Нигеру поддержку, заявив, что военную интервенцию в страну они сочтут за объявление им войны.

На днях СМИ писали, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран ЭКОВАС согласовали план интервенции на территории Нигера. Однако позже появилась информация о том, что страны сообщества пока не готовы применять военную силу против мятежников в Нигере.



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