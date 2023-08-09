Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны

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Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканского государства, передает агентство AFP.

Однако в СМИ не привели подробности инцидента. Известно, что Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опираясь на угрозы иностранного вторжения.

По данным агентства Reuters, Европейский союз приступил к обсуждению критериев по введению первых санкций в отношении военных, которые совершили госпереворот в Нигере. В перечень войдет пункт о "подрыве демократии".

По словам дипломата ЕС, также планируются санкции против отдельных членов хунты, считающихся ответственными за свержение конституционной власти страны.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.



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