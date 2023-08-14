Лидер государственного переворота в Нигере согласился на прямые переговоры с ЭКОВАС

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Глава мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере, генерал Абдурахман Чиани заявил, что готов устроить прямые переговоры с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

О принятии данного решения Чиани заявил после встречи с группой религиозных деятелей из Нигерии.

"Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота хунты в Нигере будут вести диалог с лидерами ЭКОВАС, чтобы понять друг друга, чтобы мир продолжал царить в нашем регионе", – заявил шейх Абдуллахи Бала Лау, который возглавлял нигерийскую группу.

По его словам, Чиани согласился на проведение "полностью прямых" переговоров с лидерами ЭКОВАС. Сроки переговоров будут определены в ближайшие дни.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Чиани, который впоследствии объявил себя новым главой государства.

Страны ЭКОВАС заявили, что приняли решение "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали тем временем выразили мятежникам поддержку, и заявили, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Они также заявили о готовности покинуть ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер.

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