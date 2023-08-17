ЭКОВАС будет действовать в случае провала урегулирования в Нигере – СМИ

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Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будут действовать, если иные усилия не помогут урегулировать ситуацию в Нигере. Конституционный порядок в стране восстановят любыми средствами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя организации.

Собеседник агентства уточнил, что если дело дойдет до драки, то ЭКОВАС введет в Нигер свой военный контингент. При этом он подчеркнул, что региональный блок надеется на дипломатическое решение ситуации. По его словам, захватчики делают вид, что готовы к переговорам, и ищут оправдания своим действиям.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Страны ЭКОВАС приняли решение "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума 10 августа. 14 августа Чиани заявил, что готов устроить прямые переговоры с лидерами сообщества.

В среду, 16 августа, в Нигере в рамках подготовки к возможной интервенции начали набирать добровольцев для помощи армии страны. Их помощь армии будет заключаться не только в непосредственно участии в боевых действиях, но и оказании медпомощи, организации логистики.

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