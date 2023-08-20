Лидер мятежников в Нигере заявил, что страна готова к войне

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Лидер мятежных сил в Нигере, генерал Абдурахман Чиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова к ней в случае необходимости. Об этом со ссылкой на заявление военнослужащего сообщает Al-Jazeera.

Он добавил, что страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.

По словам Чиани, введенные против Нигера санкции рассчитаны на подчинение мятежников, но никак не на поиск решения сложившейся ситуации. Генерал заявил, что народ страны требует сплочения армии вокруг Совета мятежников.

Чиани призвал местное население к диалогу для того, чтобы определить будущее конституционного строя страны. Генерал добавил, что правительство проинформировали о запуске соответствующего механизма и о готовности мятежников к любой коммуникации, учитывающей мнение граждан.

Мятежные силы не хотят захватить власть в стране, а стремятся прийти к решению, отвечающему интересам народа Нигера, добавил Чиани.

Ранее СМИ сообщали о том, что члены делегации ЭКОВАС после прибытия в Ниамей встретились с президентом страны Мохамедом Базумом, ранее отстраненным от власти.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа