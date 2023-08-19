Делегация ЭКОВАС провела встречу с отстраненным от власти президентом Нигера – СМИ

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Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), после прибытия в Ниамей, встретились с президентом страны Мохамедом Базумом, ранее отстраненным от власти. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник.

"Делегацию ЭКОВАС, которая прибыла в полдень субботы в Ниамей, встретил в аэропорту назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн", – отметили в эфире.

Отмечается, что представителям западноафриканских стран, которых возглавил бывший президент Нигерии Абдусалам Абубакар, удалось встретиться с Базумом. Назначенный мятежниками премьер-министр также был на этой встрече.

Представители ЭКОВАС прибыли для того, чтобы ознакомиться с условиями содержания отстраненного от президентского поста Базума.

Делегация в том числе побеседовала с мятежниками и генералом страны Абдурахманом Тчиани, ЭКОВАС призвали их к восстановлению конституционного порядка в республике, резюмировали на радио.

Ранее сообщалось, что в15:00 по московскому времени делегация ЭКОВАС прибыла в аэропорт Ниамея.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.



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