ЕС предупредил Нигер о серьезных последствиях в случае ухудшения здоровья Базума

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Европейский совет предупредил о серьезных последствиях в случае ухудшения здоровья свергнутого лидера Нигера Мохамеда Базума. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ЕС Шарля Мишеля.

"Демократически избранный президент Базум остается законным главой государства Нигер. Его условия содержания под стражей ухудшаются. Любое новое ухудшение его здоровья будет иметь серьезные последствия", – подчеркнул он во время разговора с председателем ЭКОВАС Бола Тинубу.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера.

Сами же мятежники пригрозили убить Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.



ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа