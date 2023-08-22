Глава МИД Нигера заявил, что не видит альтернативы военному вмешательству

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Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Асуми Масуду заявил, что не видит альтернативы военному вмешательству, чтобы урегулировать ситуацию в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что мятежники закрыли дверь для любых попыток переговоров, выступив с обращением к нации, в котором генерал Абдурахман Тчиани объявил о трехлетнем переходном периоде.

"Поэтому альтернативы военному варианту, который является единственным, способным спасти Нигер и обеспечить стабильность в регионе, не существует. Я бы назвал военную операцию полицейским вмешательством, а не войной против Нигера", – сказал Масуду.

Он добавил, что нигерская армия не будет защищать мятежников. Глава МИД также рассказал, что президент и его семья в настоящий момент находятся в трудных условиях, но держатся и сохраняют силу духа.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.

20 августа делегация ЭКОВАС заявляла, что намерена покинуть Нигер после провала переговоров с мятежниками. При этом комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусаха заявил, что применение военного варианта для урегулирования конфликта в Нигере все еще рассматривается. По его словам, сообщество не намеревается воевать с народом Нигера, проблему представляют только мятежники.

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