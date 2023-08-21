В ЭКОВАС заявили, что военный вариант решения конфликта в Нигере все еще допускается

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Применение военного варианта для урегулирования конфликта в Нигере все еще рассматривается. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абделя Фатау Мусаха.

Он отметил, что ЭКОВАС не хочет воевать с народом Нигера, проблемой представляются только военные. Мусах также подтвердил позицию сообщества касательно необходимости освобождения задержанного президента страны и восстановления конституционного порядка.

Ранее сообщалось, что делегация ЭКОВАС намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, совершившими государственный переворот в этой стране.

В конце июля в Нигере произошел госпереворот, военные отстранили от власти президента Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.

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