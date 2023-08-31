Мятежники в Нигере потребовали вывода войск Франции до 3 сентября – СМИ

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"Национальный совет по защите отечества", сформированный совершившими в Нигере переворот военными, потребовал полного вывода войск Франции из страны до 3 сентября. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, до конца недели сторонники ухода французских войск планируют провести бессрочную акцию протеста против их пребывания в Нигере.

Некоторые жители страны также требуют от властей прекратить подавать электричество и воду на французскую базу, а также перестать поставки продовольствия.

Ранее сообщалось, что военные мятежники в Нигере приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями.

Во вторник, 22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

Позднее стало известно, что генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман посетит с визитом Нигер по поручению президента страны Абдельмаджида Теббуна 24 августа.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции