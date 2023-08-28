Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер

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Франция серьезно настроена поддерживать любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), включая военные способы, для восстановления конституционного строя в Нигере. Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов страны, передает ТАСС.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС", – заявил он.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. Тем не менее члены ЭКОВАС 10 августа объявили о решении "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции