Глава генштаба Нигера приказал привести армию состояние максимальной готовности

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Начальник генштаба Нигера Мусса Салау Барму приказал привести вооруженные силы страны в состояние максимальной готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное радио.

В своем радиообращении Барму отметил, что соответствующее решение принято в связи с нарастающей угрозой внешней агрессии в отношении Нигера. По его словам, страна должна быть готова к адекватному ответу в случае попытки интервенции.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. Тем не менее члены ЭКОВАС 10 августа объявили о решении "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума.



ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа