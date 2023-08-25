Нигер разрешит Мали и Буркина-Фасо ввод сил на свою территорию в случае агрессии

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Глава мятежного правительства Нигера генерал Абдурахман Чиани заявил, что разрешает армиям Буркина-Фасо и Мали вмешаться в случае нападения на страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это заявление генерал сделал после встречи с министрами иностранных дел Мали и Буркина-Фасо.

Уточняется, что главы МИД стран приветствовали подписание указа, который разрешает силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать на территории Нигера в случае агрессии.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа