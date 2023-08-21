19:43Политика
На военных аэродромах ЭКОВАС началась подготовка к вероятной интервенции в Нигер – СМИ
Фото: AP Photo/Sam Mednick
На военных аэродромах государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), началась подготовка к возможной военной операции против мятежников Нигера. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Подготовка к возможной военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, наблюдается на военных аэродромах ЭКОВАС", – отметили на телеканале.
Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусаха заявлял, что применение военного варианта для урегулирования конфликта в Нигере все еще рассматривается. По его словам, сообщество не намеревается воевать с народом Нигера, проблему представляют только мятежники.
В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.
Представители ЭКОВАС решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.
Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.
20 августа делегация ЭКОВАС заявляла, что намерена покинуть Нигер после провала переговоров с мятежниками.
ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа
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