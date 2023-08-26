Военные власти Нигера дали послам США, Германии и Нигерии 48 часов, чтобы покинуть страну

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Захватившие власть в Нигере мятежники заявили, что дают послу Германии 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает France Presse.

"Военный режим дает 48 часов послу Германии, чтобы уехать", – указано в сообщении.

Уточняется, что такое же требование они выдвинули и послам США и Нигерии.

До этого тот же ультиматум они выдвинули послу Франции. Министерство иностранных дел Франции отклонило их требование, заявив, что агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера.

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера. Генерал Чиани, в свою очередь, сообщил, что разрешает силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали, которые поддержали его переворот, действовать на территории Нигера в случае агрессии.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа