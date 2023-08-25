МИД Франции отклонил требование мятежников к французскому послу покинуть Нигер

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Министерство иностранных дел Франции отклонило требование мятежников к французскому диппредставителю покинуть Нигер. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление МИД.

"Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера", – отмечается в сообщении ведомства.

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

В пятницу, 25 августа, мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа