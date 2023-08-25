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Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, сообщает телеканал Al Hadath.

В СМИ заявили, что от посла не было реакции на вызов в МИД, которое находится на контроле мятежников. Кроме того, диппредставитель отказался встретиться с их представителями.

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа