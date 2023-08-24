Генсек МИД Алжира посетит Нигер по поручению президента

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Генеральный секретарь МИД Алжира Лунес Маграман посетит с визитом Нигер по поручению президента страны Абдельмаджида Теббуна. Об этом пишет An-Nahar online.

Отмечается, что визит начнется в четверг, 24 августа. Информации о том, сколько он продлится, нет. По данным портала, Маграман встретится с высокопоставленными чиновниками Нигера.

Алжир имеет с Нигером общую сухопутную границу протяженностью более 950 километров. Они являются соседями.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решили провести военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера, но мятежные военные пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

Во вторник, 22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа