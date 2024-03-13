Путин связал острую реакцию Макрона против РФ с происходящим в Африке

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Острая реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес РФ может быть связана с ситуацией в Африке. Соответствующее предположение озвучил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Таким образом президент РФ ответил на вопрос, могут ли антироссийские заявления Парижа быть местью за то, что РФ "наступила на хвост" Франции на Африканском континенте. Вместе с тем Путин поделился, что ранее он с Макроном регулярно поддерживал прямой контакт и проводил откровенные обсуждения на эту тему.

Путин подчеркнул, что российская сторона не "подзуживает" африканские страны и не настраивает никого против Франции. По его словам, во многих государствах, где Франция исторически была метрополией, с Парижем не особо хотят иметь дело.

"У нас там, если по-честному сказать, таких в общем государственных, общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим – и все. Они хотят с нами развивать отношения. Ну, ради Бога, и мы идем им навстречу", – приводит РИА Новости слова Путина.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

По информации СМИ, лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.

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