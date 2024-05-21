Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 11:45

Происшествия

Новости мира: завод по производству пиротехники сгорел в Индии

Новости мира: завод по производству пиротехники сгорел в Индии

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В Индии произошел взрыв на заводе по производству фейерверков. Затем в здании начался пожар. В результате ЧП один человек погиб. Полиция считает, что инцидент мог произойти из-за искры, которая попала на территорию склада в ходе сварочных работ.

Тем временем в Иране началось прощание с президентом Эбрахимом Раиси, главой МИД страны и всеми, кто погиб во время жесткой посадки вертолета. Десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить их память. По сообщениям иранских СМИ, внеочередные выборы президента пройдут 28 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение вертолета президента Ирана
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