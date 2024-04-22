СК возбудил второе дело после нападения на Героя России в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Второе уголовное дело – о хулиганстве – завели сотрудники подмосковного главка СК России после избиения Героя России в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По уточнению представителей СК, в настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в рамках уголовного дела о побоях, возбужденного органами внутренних дел.

В ведомстве отметили, что в полицию с заявлением обратился житель Подмосковья 1955 года рождения, который сообщил, что злоумышленник нанес ему телесные повреждения, наехав трактором.

Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением и переездом на тракторе Героя России в подмосковной деревне Вырубово.

Позднее правоохранительные органы оперативно установили и задержали москвича 2001 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Побои". В качестве наказания злоумышленник получил подписку о невыезде. При этом правоохранители запланировали провести дополнительную судмедэкспертизу.