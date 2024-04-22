Полицейские возбудили дело после избиения Героя России в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Readovka

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в связи с избиением Героя России в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в полицию с заявлением обратился житель Подмосковья 1955 года рождения, который сообщил, что злоумышленник нанес ему телесные повреждения, наехав трактором. В свою очередь, полицейские установили и задержали москвича 2001 года рождения.

В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Побои". Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом правоохранители запланировали провести дополнительную судмедэкспертизу.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением и переездом на тракторе Героя России в подмосковной деревне Вырубово. Руководитель ГСУ СК по Подмосковью должен отчитаться о результатах проверки председателю ведомства.

