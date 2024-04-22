Глава СК поручил разобраться в ситуации с избиением Героя России в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал расследовать информацию из соцсетей о том, что в подмосковной деревне Вырубово избили и переехали на тракторе Героя России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации СК, виновные до сих пор не привлечены к ответственности. В связи с этим Бастрыкин поручил председателю ГСУ СК по Подмосковью провести проверку и отчитаться о ее результатах.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.

Ранее у жителя Комсомольска-на-Амуре неизвестные украли медали, полученные за участие в спецоперации на Украине, и денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Отмечалось, что расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

До этого компания пьяных людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО. Она повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Конфликт произошел в одном из кафе.

