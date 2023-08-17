Неизвестные украли боевые награды у участника СВО в Комсомольске-на-Амуре

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У жителя Комсомольска-на-Амуре неизвестные украли медали, полученные за участие в спецоперации на Украине и денежные средства в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"Установлено, что в полицию обратился участник боевых действий, который ранее проходил службу в зоне проведения СВО, с заявлением о хищении у него денежных средств, четырех боевых наград, документов к ним и другого личного имущества", – указано в сообщении.

Сотрудники прокуратура добавили, что перед этим дознаватель не стал возбуждать уголовное дело в связи с произошедшим, заявив об отсутствии состава преступления.

"Прокурор города с данным решением не согласился, признал его незаконным и вынес постановление с требованием возбудить уголовное дело", – отметили в ведомстве.

После проведения дополнительной проверки, следствием было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", в данный момент проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Ранее группа пьяных людей избила ветерана СВО и повредила его автомобиль в Забайкальском крае. Конфликт произошел в одном из кафе.

Позже сотрудники полиции задержали первого участника нападения, в отделение полиции был доставлен 27-летний мужчина. Спустя время следователи задержали второго подозреваемого.

13 августа региональное отделение МВД РФ сообщило о поимке третьего обвиняемого в избиении. После того, как правоохраниетли поработают с ним, его передадут следственным органам.



В Забайкалье полиции сдался обвиняемый в избиении участника СВО