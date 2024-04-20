В Москве арестовали подростков, напавших на мужчину у станции метро "Фонвизинская"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Останкинский суд Москвы арестовал трех подростков, напавших на мужчину у станции метро "Фонвизинская", сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Каждому из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 июня.

По версии следствия, подростки напали на незнакомого мужчину возле подземного перехода и автобусной остановкой "Метро "Фонвизинская". Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подросткам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала мужчину, который разбил ногой стеклянную створку двери вагона поезда на станции метро "Киевская". Он сделал это после того, как не успел на поезд. Действия мужчины классифицировали по статье "Вандализм".

