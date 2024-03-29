Мужчина разбил ногой стеклянную створку двери вагона на станции "Киевская"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина разбил ногой стеклянную створку двери вагона поезда на станции метро "Киевская", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 47-летний пассажир разозлился, что не успел забежать в вагон и умышленно ударил ногой по левой стеклянной створке дверного проема.

Его действия квалифицированы по статье "Вандализм". Прокуратура проконтролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что служба безопасности московского метро совместно с сотрудниками полиции ищут неизвестных, которые испортили салон новых вагонов "Москва-2024".

По словам главы службы внешних связей Московского метрополитена Марии Хильченко, вандалы разрисовали и залили клеем новые вагоны в день их запуска на Замоскворецкой линии. В Дептрансе отметили, что в правоохранительные органы уже были переданы заявление о факте вандализма и материалы, которые могут помочь привлечь нарушителей к ответственности.

