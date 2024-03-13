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В столице ищут вандалов, испортивших салон новых вагонов "Москва-2024"
Фото: Агентство ''Москва''/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Служба безопасности московского метро совместно с сотрудниками полиции ищут неизвестных, которые испортили салон новых вагонов "Москва-2024". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.
По словам главы службы внешних связей Московского метрополитена Марии Хильченко, вандалы разрисовали и залили клеем новые вагоны в день их запуска на Замоскворецкой линии.
В Дептрансе отметили, что в правоохранительные органы уже были переданы заявление о факте вандализма и материалы, которые могут помочь привлечь нарушителей к ответственности.
11 марта Сергей Собянин объявил о запуске первого поезда новой серии "Москва-2024" на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Он заявил, что новые поезда позволят перевозить большее число пассажиров.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, новый поезд сделали более комфортным и удобным в техническом обслуживании. Специалисты увеличили расстояние в проходе между сиденьями, а USB-зарядки перенесли с сидений на поручни.
"Мой район. Новости": первые поезда "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро
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