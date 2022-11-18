Суд оправдал экс-охранника "Ельцин Центра", испортившего картину ученицы Малевича

Фото: yeltsin.ru/АЛЕКСАНДР МЕХОНОШИН

Экс-охранника "Ельцин центра" Александра Васильева, испортившего картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", оправдали. Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления", – сказал судья.

Также суд отменил принудительную меру в виде наблюдения и лечения у психиатра, за Васильевым остается право на реабилитацию.

Суд апелляционной инстанции счел, что доказательства, которые были приведены в приговоре мирового судьи, не позволяют сделать точный вывод, что экс-охранник совершил вандализм, имея прямой умысел.

Информация о том, что неизвестный испортил полотно ученицы Малевича, появилась 14 января текущего года. На картине "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи обнаружили следы шариковой ручки. Вандал пририсовал фигурам на полотне глаза.

Позже стало известно, что картину испортил охранник арт-галереи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Однако губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев поддержал охранника "Ельцин Центра". Он уточнил, что Васильев не сделал того, за что ему следовало бы понести серьезное наказание.



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