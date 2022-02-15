Свердловский губернатор поддержал охранника, испортившего картину ученицы Малевича

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев поддержал охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, испортившего картину ученицы Малевича Анны Лепорской. Свое мнение он высказал в Instgram-аккаунте.

"По-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, "прозрела", такие истории ценятся аукционистами", – написал губернатор.

Он уточнил, что Васильев не сделал того, за что его ему нужно понести серьезное наказание.

"Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение", – отметил Куйвашев.

Губернатор обратил внимание на то, что Васильев – ветеран двух войн: Афганской и Первой чеченской. Кроме того, он был контужен.

"Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, можно позволить ему немного оплошать", – заключил Куйвашев.

Адвокат мужчины Алексей Бушмаков рассказал РИА Новости, что его подзащитного направят на психиатрическую экспертизу. Если Васильев будет признан невменяемым, его направят на принудительное лечение, а дело прекратят.

Информация о том, что неизвестный испортил полотно ученицы Малевича, появилась 14 января. Картину "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи обнаружили со следами шариковой ручки. Вандал пририсовал фигурам на полотне глаза.

Позже стало известно, что картину испортил охранник арт-галереи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что в ходе допроса злоумышленник вел себя весьма агрессивно.

