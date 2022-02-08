Юрист сравнила порчу картин ученицы Малевича и Ильи Репина

История с порчей картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской на выставке в Екатеринбурге получила продолжение. Мужчиной, который пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам на полотне, оказался сотрудник ЧОПа, призванный охранять картины. Уголовное дело о вандализме удалось возбудить лишь спустя почти два месяца. Разбираемся в подробностях истории и мотивах подозреваемого.



Фото: yeltsin.ru/АЛЕКСАНДР МЕХОНОШИН

Вынул ручку из кармана

Инцидент произошел еще 7 декабря на выставке в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Одна из картин ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи оказалась испорчена. По подозрению в вандализме задержан охранник центра, рассказали Москве 24 в пресс-службе культурного учреждения.





Анна Решеткина организатор дискуссии, посвященной инциденту в "Ельцин Центре" Глазки (на абстрактных лицах двух фигур. – Прим. ред.) на картине нарисовал сотрудник ЧОПа, которому было поручено охранять работы, – сувенирной ручкой "Ельцин Центра", которая лежала у него в кармане.

Сообщается, что для 60-летнего подозреваемого это был первый день работы в галерее. Сразу после инцидента он покинул место преступления и несколько дней не выходил на связь c администрацией "Ельцин Центра". После случившегося охранника уволили.

Работу сняли с экспозиции и отправили в Москву на реставрацию. В Третьяковской галерее ущерб от повреждения оценили в 250 тысяч рублей при страховой стоимости полотна в 75 млн рублей. По словам Решеткиной, картину уже полностью восстановили.

Случай с картиной Анны Лепорской привел к пересмотру протоколов безопасности в "Ельцин Центре". Над всеми экспонатами выставки в галерее установили защитные экраны. Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" продолжит свою работу до 20 февраля.

Вандал дорисовал картину за 75 миллионов рублей

Дела культурные

Полиция сперва отказалась возбуждать уголовное дело о порче картины, сославшись на незначительную сумму ущерба произведению искусств. Однако после жалобы Минкультуры России в Генпрокуратуру правоохранители в феврале возбудили дело о вандализме. Полицейские опросили подозреваемого в порче картины, отметив, что он ведет себя достаточно агрессивно, "демонстрируя, что весь процесс ему не по душе".

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что подозреваемому охраннику из Екатеринбурга грозит арест до трех месяцев. Однако он может отделаться и штрафом в размере до 40 тысяч рублей или своего трехмесячного дохода. При этом, если подозреваемый загладит причиненный им вред, судья может и прекратить уголовное дело.

Юрист напомнила, что похожий случай произошел в 2018 году уже в самой Третьяковской галерее с картиной Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.". Незадолго до закрытия галереи Игорь Подпорин проник в зал и несколько раз ударил по полотну стойкой ограждения. Мужчина повредил раму и холст в трех местах. Свои действия он объяснил тем, что картина, по его мнению, оскорбляет чувства верующих и является недостоверной. Вандала приговорили к 2,5 года колонии.

Мария Спиридонова отметила, что в случае с картиной Ильи Репина злоумышленник получил реальный срок, в частности, потому что его судили по более суровой статье – "Повреждение объекта культурного наследия".



Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

Авангард и акционизм

Сотрудник Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина Наталья Цибанова рассказала Москве 24, в чем заключается художественная значимость поврежденной картины. Произведение относится к авангарду, который стал переходным этапом между классическим и современным искусством, подчеркнула Цибанова.

"Работа Анны Лепорской "Три фигуры" представляет собой пример разработанного Казимиром Малевичем метода супрематизма – отражения мира через базовые геометрические формы. Мы видим фигуры людей и пейзаж, но не можем сказать ничего конкретного ни о том, ни о другом. Так художница дает зрителю возможность достраивать детали в своем воображении", – рассказала Наталья Цибанова.

Искусствовед отметила, что акты вандализма по отношению к произведениям искусства могут рассматриваться как художественные только в случае, если они содержат в себе осознанное высказывание, а не являются банальным хулиганством. Кроме того, акционизм возможен только в поле современного искусства, добавила Цибанова. В отношении классических произведений искусства подобные действия недопустимы, отмечает эксперт.





Наталья Цибанова сотрудник Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина Современное искусство творится здесь и сейчас, и очень часто художники сами привлекают внимание к своему творчеству за счет странных поступков. Например, как в случае с британским художником стрит-арта Бэнкси, который испортил на шредере свою картину "Девочка с воздушным шаром" сразу после продажи на аукционе в 2018 году.

Еще не разрезанную картину Бэнкси в 2018 году продали за 1,04 млн фунтов, или 1,36 млн долларов. В 2021 году ее реализовали на торгах уже за 25,4 млн долларов. Однако сравнивать историю Бэнкси и охранника из "Ельцин Центра" нельзя, потому что у них были разные мотивы, отмечает искусствовед.

"В случае с Бэнкси акт вандализма может считаться художественным, потому что это протест автора против системы и рынка продажи произведений искусства. В случае с картиной Лепорской человек сам ссылается, что неосознанно испортил ее. Здесь не приходится говорить об акционизме, этот поступок мы можем рассматривать только в правовом поле", – сказала сотрудник Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина.

Еще одним аргументом в пользу неприкосновенности классического искусства зачастую является невозможность его воспроизвести по причине смерти автора. Анна Лепорская скончалась в 1982 году и больше никогда не напишет такую картину, добавила Цибанова. Она призвала осудить акт вандализма в отношении картины, потому что в противном случае это может создать опасный прецедент.