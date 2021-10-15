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В мире

08:00

Изрезанную картину Бэнкси продали почти за 19 млн фунтов

культура за рубежом видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

Картину британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которую также называют "Любовь в мусорном баке", продали с аукциона за 18 миллионов 582 тысячи фунтов стерлингов – это примерно 25,5 миллиона долларов, или почти 2 миллиарда рублей.

Участники аукциона втрое увеличили изначально заявленную сумму. И это при том, что часть полотна была уничтожена в 2018 году, когда на глазах у изумленной публики в раме картины включился измельчитель, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат снизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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